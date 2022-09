Vídeo: pai esquece filho na porta de casa e momento viraliza

Um pai esqueceu o filho no portão de casa quando saía para levar o menino, de 12 anos, à escola na cidade de Gaspar, Região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O momento foi gravado por uma câmera de segurança e viralizou nas redes sociais.No vídeo, Vinícius Schroeder (a criança), chega a abrir a porta traseira direita do veículo, mas a fecha logo em seguida para entrar pela porta esquerda. O pai, Marcelo Schroeder, ao não perceber, arranca o carro e deixa o menino para trás.