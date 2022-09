Empresa de petiscos intoxicados pede que consumidores entreguem os produtos

De acordo com a Polícia Civil, cerca de 40 cães foram morreram após ingerir o pestisco (foto: Redes sociais/Reprodução/Imagem ilustrativa)

A marca de petiscos para pets Bassar informou nesta quinta-feira (8/9), em nota pelas redes sociais, que está realizando um recall de seus produtos junto a seus consumidores. A orientação é que consumdiores que compraram petiscos da marca devolvam nos locais de compra onde, posteriormente, serão recolhidos.



A decisão veio após exames preliminares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apontarem indícios de que os produtos estão contaminados por etilenoglicol.

Desde a última semana, a empresa interrompeu a produção e iniciou o recolhimento de toda a linha de produtos no varejo nacional. Ofício divulgado pelo MAPA no dia 6 de setembro alerta as empresas do setor de alimentação animal que usem o etilenoglicol desse fornecedor como matéria prima retirem imediatamente de venda as mercadorias.

Cerca de 50 cães já morreram no Brasil

Além disso, a empresa afirma que está fazendo um serviço de perícia em todos os equipamentos da empresa, em complemento às investigações das autoridades, cujas análises estão tendo resultados semelhantes aos apontados pelo MAPA.

De acordo com o último balanço da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), cerca de 50 cães já morreram após ingerirem os petiscos da marca. Em Belo Horizonte, são nove óbitos.

A delegada Danúbia Quadros pede aos tutores que fiquem atentos a alguns sintomas de seus cães, como convulsões, diarreia, vômito e prostração. Esses sintomas foram os mais comuns até agora entre os animais que comeram o petisco com etilenoglicol.