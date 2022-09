Mãe dá luz à gêmeos de pais diferentes em Goiás

Gêmeos são muito parecidos, porém, têm pais diferentes (foto: Reprodução/Redes sociais)

Caso raro

Uma jovem de 19 anos, moradora de Mineiros, no Sudoeste de Goiás, descobriu que seus filhos gêmeos idênticos são, na verdade, de pais diferentes. A gestação, extremamente rara, aconteceu após a jovem se relacionar com dois homens no mesmo dia e engravidar de ambos.O caso foi confirmado após exames de DNA, quando os bebês tinham oito meses. A mãe, que preferiu não se identificar, disse que surgiram dúvidas em relação à paternidade e, por isso, fez o teste com o homem que ela pensava ser o pai. O resultado, porém, deu positivo apenas para um filho.Ela, então, fez o teste novamente com o outro homem e se assustou com o resultado. "Não sabia que isso podia acontecer. Eles são muito parecidos", revela a jovem. Ela conta que um dos pais assumiu a guarda das crianças e fez os registros no cartório.Atualmente, os bebês têm um ano e quatro meses.Segundo o médico Túlio Jorge Franco, que acompanhou a gestação e divulgou o caso nesta semana, este é o 20º caso registrado no mundo. Ele explica que isso é possível acontecer quando dois óvulos são fecundados por homens diferentes."Os bebês compartilham o material genético da mãe, mas crescem em placentas diferentes", afirma.O médico diz, ainda, que durante o pré-natal da jovem foi identificado uma pequena diferença de tamanho entre os gêmeos, mas ainda assim, pouco significativa.