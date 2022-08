Professor viraliza ao compartilhar momentos com os alunos

O tio Gean faz diversas brincadeiras com os alunos e ganha muito carinho dos pequenos (foto: Reprodução / Instagram / Arquivo pessoal)





A rotina de Gean Sampaio é corrida. Morador de Londrina, no Paraná, aos 26 anos,o professor de educação física dá aulas em quatro escolas e atende em uma clínica para pessoas autistas. Os alunos têm entre seis meses a 14 anos de idade, mas, nas redes sociais, pessoas de todas as faixas etárias querem participar das aulas de educação física.





É que ele compartilha vídeos divertidos em que faz brincadeiras com os alunos, além de mostrar como ele se dá bem com os pequenos. Ao todo são mais de 1 milhão de pessoas seguindo o professor, 700 mil só no TikTok.





Há um ano e meio no comando de aulas, Gean conta que as crianças sempre estiveram presentes na sua vida. “Eu era muito da igreja e sempre vivi em grupos de jovens, ministrei atividades para crianças. Também cuidei dos meus primos pequenos. Na minha vida, sempre existiram crianças”, conta. Mas, na hora de escolher uma profissão, a inspiração veio da irmã mais velha, que também cursou Educação Física.





Na faculdade, Gean ainda não sabia que ia ser professor e muito menos da educação infantil. Para ele, a vocação veio de um contato divino. “Em um momento de oração, Deus me mostrou que queria eu trabalhasse com crianças e eu me encontrei. Foi tudo se encaixando e, quando eu vi, já queria ser professor”, resume.





Durante a faculdade, ele fez diversos estágios em escolas, mas quando realmente entrou no mercado de trabalho, sentiu a necessidade de se aproximar dos alunos. “Eu nunca tive um professor que pudesse me espelhar, que me dava vontade de ir para a escola. Eu sou o professor que eu queria ter, que brinca, que é amigo, que faz bagunça e que se diverte”, afirma.









Em pouco tempo, as crianças se aproximaram, e até os coordenadores e professores admiraram essa amizade. Ele conta que, por ter TDAH, não consegue ficar parado. “Minha aula é uma bagunça, brinco com eles o tempo todo. Eu dou aula e consigo me divertir”.





Vídeos na internet









Gean conta que começou a gravar os vídeos com os alunos durante a pandemia. O pai de um aluno morreu de COVID. Por isso, o pequeno entrou em depressão e parou de ir à aula. Foi então que veio a ideia. “Eu chamei para que ele viesse à escola para gravar um vídeo no TikTok”, lembra.





O menino foi, o vídeo foi publicado e mudou completamente a vida de um aluno. Hoje, ele superou a depressão e está no sexto ano. “Eu não gravo vídeo para ganhar likes. Eu gravo para ver alegria, felicidade e guardar momentos meus e dos meus alunos”, conta.





Mas, mesmo sem intenção, os vídeos caíram no gosto dos internautas: em apenas uma publicação, ele alcançou mais de 100 milhões de visualizações. Para ele, as redes sociais são uma ferramenta poderosa para incentivar outros professores a ter uma relação mais próxima com os alunos.









Apesar do sucesso, Gean não sonha em ter uma carreira como influenciador. Mesma já tendo feito algumas publicidades, ele acredita que seu lugar é com os alunos. “Não pretendo deixar a educação, quero alcançar mais pessoas através do meu trabalho como professor. Não quero viver só da internet. Pretendo continuar na educação por muito tempo, por mais que a gente não seja valorizado”, defende..





‘O tio não namora’

Carinhosamente chamado de tio Gean, o professor desperta a curiosidade dos alunos. Em um dos vídeos, ele mostra que os pequenos sempre perguntam sobre sua vida amorosa. Na publicação, os alunos perguntam - diversas vezes - se ele namora ou se vai arrumar uma namorada, o que ele chama de “motivos que me fazem querer deixar de ser professor”.









Mas é tudo uma brincadeira. “Eu tenho 26 anos, levo isso bem, na brincadeira. E é uma figura diferente para eles. O último solteirão da escola é o tio Gean”, conta. E se um dia alguém fisgar seu coração, ele pretende contar a notícia para os alunos. “Se um dia eu encontrar alguém, acho que vai ser o fim do mundo”, brinca.





Em outro vídeo, ele mostra a relação com a aluna Sofia Januário Dutra, de 6 anos. A menina contou que Gean é o seu professor favorito. “O melhor professor de educação física que eu já tive é você”, diz a garota no vídeo que, fora das imagens, se diz tímida.









A mãe Enimara Januário explicou que Sofia sempre chega animada e cheia de histórias para contar da escola. Mas que toda terça e quarta-feira, quando vê o Gean, sempre tem mais coisa para contar. Carinhosa, a menina faz questão de levar um presente para o professor. "Toda terça ela leva um chocolate para ele, sempre compro e deixo na geladeira, porque sei que ela vai pedir”, afirma a mãe.





Para Gean todo esse carinho é uma “sementinha no coração de cada um” para os alunos se tornarem grandes profissionais e cidadãos.