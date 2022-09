Idoso ferido após desabamento de prédio segue internado em BH

Francisco Vieira, de 73 anos, foi levado para o hospital após o desabamento (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Segue internado no Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Francisco Vieira Leite, de 73 anos, vítima do desabamento do prédio em que morava, no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Prefeitura na noite desta quinta-feira (22/9).









As filhas do casal, Françoise Pereira Leite, de 40 anos, e Alessandra Leite, de 45 anos, foram socorridas com vida e levadas para o Hospital João XXIII.