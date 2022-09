Avião da Gol faz pouso de emergência em Confins

Uma aeronave da Gol Linhas Aéreas precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, nesta quinta-feira (15/9), em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O voo G31694 saiu de Guarulhos, em São Paulo, e tinha como destino Salvador, na Bahia.

O avião decolou do Aeroporto de Guarulhos às 10h38, levando 169 passageiros, mas em razão de problemas técnicos precisou alternar para Confins e pousou na Grande BH por volta das 12h20. A aeronave é do modelo Boeing 737 MAX8.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, a pista de pouso e decolagem passou por uma vistoria e foi liberada às 12h24, não interferindo nas operações do dia a dia. A empresa ainda informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados para contribuir no atendimento ao chamado de emergência.

Já a Gol informou que os seus clientes estão recebendo todas as facilidades. Para minimizar os impactos, a companhia disponibilizará outra aeronave, com previsão para decolar de Confins com destino a Salvador às 16h20. A linha aérea ainda reforçou que os procedimentos foram realizados com foco na segurança.