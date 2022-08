Avião dos bombeiros sai da pista ao pousar no Aeroporto da Pampulha

Aeronave Air Tractor combatia incêndio no Parque Estadual do Ibitipoca (foto: Henrique Simões/Reprodução)

Um avião do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) derrapou na pista do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/8). A aeronave Air Tractor, ao realizar a manobra de pouso, acabou saindo da pista e indo parar no gramado.De acordo com a corporação, a aeronave estava sendo utilizada no combate a um incêndio no Parque Estadual do Ibitipoca, localizado no município de Lima Duarte, próximo a Juiz de Fora.