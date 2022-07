Emergência em Confins: avião faz manobra no ar para gastar combustível

Trajeto realizado no ar pelo aeronave (foto: FlightAware)

Um avião que decolou do Aeroporto de Confins com direção à Guanambi, na Bahia, passou por procedimento de emergência no início da tarde desta quarta-feira (20/7). O avião, logo após decolar, teve de realizar manobras circulares sobrevoando a região de Araçaí e Sete Lagoas para consumir combustível antes de retornar ao ponto de partida para pouso.