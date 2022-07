Emergência em Confins: avião teria registrado falha em trem de pouso

O voo 4136, da companhia aérea Azul, decolou às 13h17 em Confins e, poucos minutos depois, precisou realizar a manobra (foto: FlightAware)

Um avião que decolou do Aeroporto de Confins com direção a Guanambi, na Bahia, passou por procedimento de emergência no início da tarde desta quarta-feira (20/7). Informações preliminares dão conta de que o piloto informou para a torre que houve um problema no trem de pouso.