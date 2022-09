PC cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubar e matar idoso

A PC de Patrocínio localizou o suspeito em uma rua próxima ao local do crime

A Polícia Civil (PC) de Patrocínio cumpriu ontem (31/8) um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da cidade, contra o suspeito de latrocínio de ex-gari da prefeitura, de 73 anos, supostamente ocorrido na última sexta-feira (26/8)

O suspeito, de 35 anos, já havia confessado na última terça-feira (30/8) à PM de Patrocínio que matou o aposentado para roubar e sustentar o seu vício em drogas; nessa data, ele havia sido solto por delegado de plantão porque não estava em situação de flagrante.

Segundo informações da PC de Patrocínio, a prisão do suspeito aconteceu no momento em que uma equipe de investigadores diligenciou até o endereço dele, mas o mesmo foi encontrado caminhando em rua próximo ao local do crime.