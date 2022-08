Suspeito de latrocínio diz que cometeu crime para sustentar vício em drogas

O suspeito foi ouvido pelo delegado de plantão da PC de Patrocínio e depois liberado (foto: Reprodução/Google Maps) Após ser preso nesta terça (30/8) pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio, um homem, de 35 anos, que confessou aos militares que assassinou um idoso para roubar seus pertences pessoais e sustentar o seu vício em drogas, foi liberado pela Polícia Civil (PC) porque não estava em situação de flagrante.

O corpo do ex-gari da Prefeitura de Patrocínio, o aposentado João Eustáquio dos Reis, de 73 anos, foi encontrado em sua residência, na região central da cidade, com sinais de violência, na manhã de terça (30/08), por volta das 9h. Segundo a PM, a vítima estava com uma perfuração no pescoço e em avançado estado de putrefação. Além disso, havia marcas de sangue na sala de sua casa. A suspeita é que o crime tenha ocorrido na última sexta-feira (26/8).

Ainda segundo informações do registro policial, o suspeito, que já tinha passagens policiais, foi preso no momento que chegava em sua residência. Ele estava em liberdade condicional (situação em que um condenado, ao invés de cumprir toda a pena encarcerado, é colocado em liberdade, se houver preenchido determinadas condições impostas legalmente).

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre como segue agora a situação do suspeito e quais são as primeiras informações do inquérito policial do suposto caso de latrocínio.

Segundo nota da PCMG, “o inquérito policial está em tramitação com diligências em andamento, que visam a completa elucidação do crime. Outras informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos investigativos”.

Câmeras de segurança identificaram o suspeito

No boletim de ocorrência da PM de Patrocínio consta que imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito. Uma das imagens mostra o suspeito passando em frente à casa da vítima por várias vezes. Já outra imagem, de uma segunda câmera, flagrou o suspeito entrando na casa do idoso e deixando o local com uma TV.



Uma outra imagem de câmera de segurança mostrou o momento que a vítima entrou em sua residência pela última vez: sexta-feira (26/08), por volta das 13h.

Suspeito confessou o crime, segundo a PM

De acordo com informações do boletim de ocorrência da PM de Patrocínio, o suspeito foi preso no momento que chegava em sua residência, sendo que ele estava com as mesmas roupas que usou na última sexta-feira, quando foi flagrado pelas câmeras de segurança.

Ao relatar aos policiais militares que teria assassinado o idoso por causa de seu vício em drogas, o suspeito contou alguns detalhes do dia do crime. Ele disse que usou drogas adquiridas com dinheiro roubado da vítima e depois retornou à casa da mesma e roubou uma TV, uma caixa de som e a carteira do idoso, com documentos pessoais e o cartão de aposentadoria.