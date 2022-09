Família de mineiro morto na Argentina luta para trazer corpo para o Brasil

Saulo morava há cerca de cinco anos em La Plata, província de Buenos Aires (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

A família de Saulo Romaens Silva Oliveira, de 34 anos, está há quase dois meses tentando trazer o corpo do mineiro da Argentina para o Brasil. O estudante de medicina morreu em em decorrência de um infarto fulminante, em 16 de julho, e desde sua morte, o país vizinho posterga a liberação do corpo. Os gastos da família para resolver o problema já passam dos R$50 mil.Segundo os familiares de Saulo, o próprio governo argentino já liberou o corpo para ser cremado ou enterrado no país, mas não autoriza o traslado, sem nenhuma justificativa plausível. "Estamos travados na questão dos exames, que, segundo eles, são essenciais para que o corpo possa ser liberado", explica Erika Liertany Oliveira Gonçalves, 37 anos, irmã de Saulo.Natural de Felixlândia, município na Região Central de Minas, o estudante morava há cerca de cinco anos em La Plata, província de Buenos Aires. No meio de agosto, Erika foi à Argentina para tentar agilizar a liberação do corpo, que seria feita até o dia 21 de julho, mas foi postergada para cerca de cinco dias depois."Fiquei na Argentina por 15 dias e nada. Agora eles alegaram que um novo exame (histopatológico) precisa ser feito", conta.Diante do impasse, a família se vê em uma situação de impotência e cobra soluções das autoridades. "Não é porque ele faleceu, que deixou de ter direitos. Para eles é só um caso, para nós é meu irmão. É um filho", lamenta Erika.A família também alega que o governo argentino negou acesso aos resultados da autópsia de Saulo. "É a pior notícia que eu já tive na minha vida. Uma angústia muito grande", complementa a mãe de Saulo, Delvania Maria Silva Oliveira, de 62.