Caminhão itinerante apresenta objetivos do milênio em Vespasiano; confira

O evento ocorrerá das 10h às 17h na Praça JK Vespasiano no centro da cidade. (foto: Ntcis projetos/Divulgação)

Vespasiano, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, receberá no dia 10 de setembro o projeto “Caminhão Conhecendo as ODS”. A sigla significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU, em prol de desenvolver de norte a sul do país atividades de sustentabilidade e oferecer informação sobre as 169 metas contidas na Agenda de 2030 da Oorganização. O evento ocorrerá das 10h às 17h, na Praça JK, no Centro da cidade.

Serão promovidas oficinas, atividades práticas, realidade virtual, exposições, rodas de conversa, trocas de experiência, bate-papo, vídeos interativos e dezenas de atividades divididas dentro e fora do caminhão, além de Talks para empresas, universidades e instituições debaterem o que já existe e o que ainda precisa ser feito dentro de cada cidade, estado e país.

São esperadas quatro mil pessoas no evento. O projeto integra o Programa Conexões Para o Desenvolvimento, que capitaliza e direciona os recursos incentivados para ações relacionadas à educação e é realizado pela Ecotransforma e NTICS Projetos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e tem patrocínio da ISA CTEEP.

Objetivos

Além de promover a educação, o projeto visa ampliar o debate sobre as metas da ONU entre professores e alunos da cidade, promovendo o entendimento de que elas são importantes pois irão impactar em “salários justos aos cuidados para uma saúde de qualidade e proteção social”.

“Chegamos em um momento que todos devemos nos unir para a regeneração deste planeta que habitamos. Desde 2017, criamos a iniciativa Conhecemos os ODS que conta com o Caminhão ODS, o qual leva formas práticas para as pessoas colocarem os ODS em suas vidas”, explica a diretora de inovação ESG da NTICS Projetos Ana Carolina Xavier.

A gerente de comunicação e sustentabilidade da ISA CTEEP Ana Carolina David ressalta a importância do público jovem para a realização de mudanças. “Para nós, é extremamente importante e gratificante apoiar projetos como esse, que está totalmente alinhado com o nosso compromisso em responder aos desafios globais expressos na Agenda 2030 da ONU”.



O Caminhão Conhecendo os ODS vai passar por Senador Canedo (GO), Ipatinga (MG), Vespasiano (MG), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), Guarujá (SP), Imbituba (SC), Itapoá (SC), Rondonópolis (MT), Sinop (MT), Boa Vista (RR) e finalizará em Silves (AM).

Serviço:

Evento:Caminhão Conhecendo os ODS

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 17h

Local: Quarteirão fechado da Praça JK Vespasiano – Centro, Vespasiano

www.conhecendoosods.com.br/caminhao