Família de bebê morto em acidente voltava de consulta médica

Família voltava de consulta médica com bebê quando sofreu acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A família do bebê de um mês morto em um acidente de carro na MG-424, em Pedro Leopoldo, voltava de uma consulta médica, na noite dessa quarta-feira (31/8), quando foram atingidos por outro veículo conduzido por um motorista embriagado.

Segundo um parente da família, o pequeno chegou a ser resgatado com vida e estava bem. Logo depois, a criança apresentou inchaço na cabeça e foi levado para o Pronto Atendimento.

Anthony Fonseca chegou a ser entubado, mas morreu pouco depois. O corpo foi encaminhado para o IML.

Relembre o caso

Um motorista embriagado bateu de frente com o carro em que estava a família de Anthony na MG-424, em Pedro Leopoldo, Grande BH, na altura do km 22 da rodovia.

Testemunhas contaram aos policiais que um dos carros atravessou a pista e bateu de frente com o outro. Para a Polícia Militar, o motorista disse que perdeu o controle da direção. Ele estava sozinho no momento do acidente.

Além de Anthony, outras quatro pessoas estavam no carro e precisaram de atendimento médico. Um homem de 34 anos ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento em Pedro Leopoldo. O homem de 34 anos foi transferido para o Hospital João XXIII.