Bebê de um mês morre em acidente de carro com motorista embriagado

Batida frontal matou um bebê de um mês e deixou outras quatro pessoas feridas na MG-424 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um bebê de um mês morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na noite dessa quarta-feira (31/8), na MG-424, altura do km 22, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um motorista com sinais de embriaguez é suspeito de provocar a batida. O carro que ele dirigia atingiu o veículo em que estavam as vítimas.

Testemunhas contaram aos policiais que um dos carros atravessou a pista e bateu de frente com o outro. Para a Polícia Militar, o motorista disse que perdeu o controle da direção. Ele estava sozinho no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Um homem de 34 anos ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos militares. No momento do socorro, o estado de saúde dele era grave. A vítima está no Hospital João XXIII.

Os outros feridos foram levados para o Pronto Atendimento em Pedro Leopoldo. O estado de saúde deles não foi divulgado. O bebê morreu ainda na UPA.

O motorista que é suspeito de ter provocado o acidente foi detido e encaminhado para a delegacia de Sete Lagoas para prestar depoimento.