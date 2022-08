BR-381: carreta capota e motorista fica em estado grave

Acidente envolvendo carreta na BR-381 deixa uma vítima em estado grave (foto: Redes Sociais/Reprodução) Uma carreta que transportava máquinas de corte elétrico capotou na rodovia Fernão Dias, na manhã desta terça-feira (30/8). O acidente ocorreu no km 564 da BR-381, em Itaguara, na Região Central do estado, sentido Belo Horizonte.

A cabine ficou toda retorcida e bombeiros do município de Itaúna tiveram que ser acionados para retirar a vítima, de aproximadamente 40 anos, que estava presa às ferragens. O homem foi atendido em estado grave e um helicóptero também foi chamado.

O motorista foi transportado pelo helicóptero da corporação até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Esse trecho da pista precisou ser complemente interditado, por volta das 11h30, segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela pista. A faixa da direita foi liberada às 12h47. O congestionamento no trecho, sentido Belo Horizonte, chegou a 8 km.

Até o momento, as faixas da esquerda – tanto no sentido Belo Horizonte, quanto em direção a São Paulo – seguem interditadas para o trabalho das equipes da concessionária. A fila no sentido BH é de 1 quilômetro.