Carreta pega fogo na BR-381

Veículo está às margens da rodovia (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma carreta em chamas complica o trânsito dos motoristas que passam pela BR-381, na manhã desta terça-feira (30/8). O incêndio é na altura do km 311, sentido Governador Valadares, em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Coronel Fabriciano foram acionados.

O veículo em chamas está às margens da rodovia.

Até o momento, não há notícias de vítimas.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

BR-381, No Km 311, sentido GV em Antônio Dias, carreta em chamas. Redobrem a atenção ao passar pelo local. PRF e COBOM em direção ao local. pic.twitter.com/GuKjKCoEQv %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) August 30, 2022

Matéria em atualização