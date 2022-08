Acidente envolvendo carro de funerária deixa três mortos

Tragédia envolveu um caminhão e dois carros; três pessoas morreram no acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um grave acidente envolvendo três veículos, sendo um deles de uma funerária, deixou três pessoas mortas e quatro feridas, na BR-267, entre os municípios de Baependi e Aiuruoca, por volta das 22h desse domingo (28/8).









A carreta tombou e acertou dois veículos que transitavam pelo local.





Um dos carros atingidos foi uma Parati, de uma funerária da cidade de Liberdade. O motorista, de 59 anos, morreu no acidente. Ele transportava um caixão com um cadáver de Varginha para Serranos e que ficou preso entre as ferragens.





No outro carro, um Gol, com placas de São Lourenço, havia uma família de cinco pessoas: o pai, de 30 anos, a mãe, de 31, e três filhos, sendo duas meninas, 17 e 14, e um menino de 8. Os dois últimos faleceram no local.