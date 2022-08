Batida frontal na MGC-452 deixa dois mortos em Uberlândia

Um dos carros batidos caiu em um barraco (foto: Vinícius Lemos)

Dois homens morreram após a batida de dois veículos na manhã desta quarta-feira (31/8) na rodovia MGC-452, no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As vítimas morreram na hora, e foi preciso cortar as latarias dos carros para a retirada dos corpos. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Aparentemente, eles bateram de frente, e os carros saíram da pista. Os veículos ficaram muito avariados, sendo um completamente amassado e outro com o motor arrancado.

Ambos os corpos ficaram presos às ferragens, o que demandou o desencarceramento feito pelo Corpo de Bombeiros.



O acidente

Não houve testemunhas do momento da batida, mas o caso foi tomado como uma colisão frontal pelo estado em que ficaram os carros e também pela falta de frenagem no trecho do acidente, a 20 quilômetros da cidade de Uberlândia.