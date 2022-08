Vídeo: Vacas invadem a avenida Cristiano Machado e surpreendem motoristas

Um dos motoristas que passavam pelo local gravou a aparição inusitada das vacas. (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um pequeno rebanho de vacas surpreendeu o trânsito na avenida Cristiano Machado nesta segunda-feira (29/8), em pleno meio-dia. A cena, comum no interior do estado, chamou a atenção por ocorrer em uma das avenidas mais movimentadas da capital mineira, que liga o bairro Venda Nova ao Centro.

Um dos motoristas que estava passando pelo local gravou a cena inusitada "Só em BH que você vê isso aqui, vaca no meio da rua", disse Julio Rodrigues no vídeo publicado em suas redes sociais. Na filmagem, aparecem quatro vacas, dividindo a rua com os carros.

A cena aconteceu perto da Estação Vilarinho, na Região Norte da capital. A presença dos animais, cujo dono é desconhecido, não chegou a paralisar o trânsito, que continuou com fluxo regular.