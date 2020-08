Vacas morrem após comer sacos plásticos de aterro vizinho a fazenda; proprietária será indenizada

Cinco vacas morreram por ingerir sacos plásticos provenientes do aterro (foto: Reprodução/ Internet) proprietária de uma fazenda que faz divisa com um depósito de lixo a céu aberto em Muriaé, na Zona da Mata Mineira, será indenizada pelo Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur) após ter comprovado que sofreu danos morais e materiais causados pelo mau funcionamento do órgão. Cinco vacas morreram na fazenda após ingerir sacos plásticos que encontraram do aterro. de uma fazenda que faz divisa com um depósito de lixo a céu aberto em, na Zona da Mata Mineira, será indenizada pelo Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur) após ter comprovado que sofreu danos morais e materiais causados pelo mau funcionamento do órgão. Cincomorreram na fazenda após ingerir sacos plásticos que encontraram do





De acordo com a decisão do juiz da 2ª Vara Cível de Muriaé, Marcelo Picanço de Andrade Von Held, a mulher irá receber R$ 20 mil por danos materiais – referentes à perda das cinco cabeças de gado - e R$ 8 mil por danos morais.









A Demsur defendeu a legalidade nas atividades exercidas no local e alegou ausência de ato ilícito. O órgão também afirmou que é dever dos donos guardar e vigiar os animais da fazenda e, por isso, declarou inexistir responsabilidade civil.





O responsável pelo julgamento lembrou que a teoria do risco administrativo atribui ao estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, sendo sua a responsabilidade civil, pelos danos causados a terceiros. Ou seja, inexiste a necessidade de que seja provada a culpa do agente ou do serviço público.





Indenizações





Ainda segundo o magistrado, o dano moral se configurou pela diminuição do patrimônio da proprietária da fazenda, representada pela morte das cinco vacas.





"Nesse cenário, considerando que a situação vivenciada pela autora, que fora forçada, acompanhada de seus familiares, a conviver em um ambiente sebento e excessivamente desfavorável a uma vida digna e remansada, gerou inegáveis constrangimentos, sofrimentos e tristezas, a procedência do pedido atinente à reparação extra patrimonial é medida que se impõe", considerou.





Provas





Para o juiz responsável pelo caso, Marcelo Picanço de Andrade Von Held, as provas apresentadas evidenciam os danos à proprietária da fazenda e às suas terras, já que o Demsur não cumpriu seu dever legal e constitucional quanto ao uso correto do meio ambiente.





Além disso, foram apresentados o laudo sanitário, fotografias, um vídeo feito por um veterinário – mostrando sacos de lixo nos estômagos dos animais, causa da morte – e depoimentos de testemunhas.





De acordo com o juiz, ficou comprovado que os detritos espalhados por toda a extensão da divisa entre os terrenos, durante um grande período de tempo, causaram "diversos e inegáveis danos à demandante, sendo, inclusive, a causadora da morte das novilhas dela".

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa