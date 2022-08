Dia de Padre Eustáquio: confira a programação da festa em BH

Fiéis vão pela primeira vez após o período pandêmico comemorar o dia de Padre Eustáquio presencialmente. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta terça-feira (30/8), o Brasil comemora o Dia do Bem Aventurado Padre Eustáquio. Em Belo Horizonte, onde o nome do religioso holandês deu origem ao nome do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, está programada missa solene e procissão, às 19h, partindo do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, que fica na Rua Padre Eustáquio, 2.405, no Bairro Padre Eustáquio.





A programação do dia também inclui missas desde as 6h, carreata, barraquinhas e a tradicional Novena que, neste ano, terá a participação de paróquias, santuários e congregações religiosas convidadas.

O padre Vínicius exalta a importância do padre Eustáquio e ressalta como ele é um símbolo da fé na capital. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O padre Vinícius Maciel, que está ministrando algumas missas durante o dia, disse que tem “uma grande esperança e confiança de que o Padre Eustáquio seja canonizado um dia”.



Segundo o pároco, há mais de 80 anos o padre chegava ao Brasil e o trabalho dele teve grande impacto na história de sua família. “É muito impressionante um ser como padre Eustáquio, que apenas com um ano em Belo Horizonte, conseguiu significar tanto no coração do povo de BH. A minha família, meus pais e meus avós conheceram padre Eustáquio e transmitiram para mim não somente a devoção, mas também o carinho e a proximidade com Deus”, relembra.

Hamilton Martins frequenta a celebração há 10 anos, em agradecimento por um milagre na vida de seus familiares e amigos. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Hamilton Martins, um fiel que estava presente nas missas desta manhã, disse que o dia do Bem Aventurado significa muito para ele. “Dois anos atrás eu consegui uma grande graça através dele”. Ele conta que sua esposa foi curada de um câncer muito sério. A partir daí, ele começou a frequentar as missas e, há mais de 10 anos, busca sempre agradecer ao padre Eustáquio pelo milagre.

“Hoje eu estou aqui implorando e pedindo para padre Eustáquio se torne santo”, disse.

O arcebispo Dom Walmor, da Arquidiocese de BH, traz uma mensagem especial sobre o Bem-Aventurado, afirmando que pessoas que têm o dom da saúde e da paz são preciosas, e esses devem ser cotidianamente cuidadosos, pois são alicerces do bem viver.

Beatificação

O Papa João Paulo II reconheceu as atitudes heróicas de Padre Eustáquio em 12 de abril de 2003, colocando o nome do religioso na lista dos Veneráveis Servos de Deus.



O pontífece também apresentou o milagre da cura deum câncer do padre Gonçalo Belém, de Belo Horizonte, recohecendo que aconteceu por intercessão de Padre Eustáquio.

O processo de Beatificação de Padre Eustáquio foi concluído com a grande solenidade da Festa de Corpus Christi, em Belo Horizonte, no dia 15 de junho de 2006, no Mineirão.

Quem foi Padre Eustáquio

Padre Eustáquio nasceu na Holanda, em 3 de novembro de 1890. De acordo com a Arquidiocese de BH, sua família era muito católica, por isso, desde cedo tinha o desejo de ser padre. O primeiro campo de ação de Padre Eustáquio foi em Água Suja (Romaria), no Alto Paranaíba. O pároco congregou lá por 10 anos.

Em abril de 1942, ele chegou à capital mineira e recebeu a missão de cuidar da paróquia recém criada de São Domingos. Quase um ano depois, em 1943, Padre Eustáquio lançou a pedra fundamental da atual Igreja dos Sagrados Corações, conhecida como Igreja do Padre Eustáquio, no bairro de mesmo nome.



Em 30 de agosto do mesmo ano, padre Eustáquio morreu.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais