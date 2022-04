Tradicional Missa do Trabalhador terá fiéis novamente após 2 anos de COVID

Missa do Trabalhador será celebrada neste domingo (1º/5) (foto: ARQUIDIOCESE DE BH)

A tradicional Missa do Trabalhador celebrada todos os anos no dia 1º de Maio, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste ano contará novamente com a presença dos fiéis. Após dois anos sem público devido à pandemia de COVID, a missa ocorrerá neste domingo, às 10h, na Paróquia São José Operário, localizada na rua Carlos Chagas, 591, bairro Industrial.

A Celebração Eucarística será presidida por dom Nivaldo e concelebrada pelos padres da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida. "O trabalho que humaniza e a Igreja Sinodal: caminhar juntos na comunhão, participação e missão", será o tema da Missa do Trabalhador neste ano.

Como de costume, os fiéis presentes receberão as bênçãos e também terão abençoadas as carteiras de trabalho e objetos pessoais trazidos para celebração. Quem não pider comparecer à missa poderá acompanhá-la pelo Youtube e Facebook.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, não há necessidade de agendamento prévio para participar da celebração. Mas os fiéis deverão observar as diretrizes sanitárias da COVID, como o uso de máscaras e álcool em gel.