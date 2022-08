Explosão de pneu de empilhadeira resulta em duas mortes

Um dos homens chegou a ser socorrido pelo Samu mas não resistiu e morreu no Hospital Márcio Cunha (foto: SAMU/Divulgação)

Dois homens morreram nesta quinta-feira (25/8), após o pneu de uma empilhadeira na qual faziam manutenção explodir, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, na região do Vale do Aço.