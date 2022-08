Grupo suspeito de desviar R$ 5 milhões é desmantelado em Coronel Fabriciano

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia de Coronel Fabriciano, e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), desmantelou um grupo criminoso responsável por desviar R$ 5 milhões de empresas de comércio on-line.

Uma mulher de 27 anos foi presa no Bairro Sílvio Pereira II, em Coronel Fabriciano, interior de Minas, sendo encaminhada ao sistema prisional.

Batizada de Tracking (rastreamento em inglês), a ação partiu de investigações iniciadas em 2021, que denunciavam o grupo que atuava desde 2018. A atuação dos criminosos se dava da seguinte forma: eles se cadastravam como vendedores utilizando dados falsos em plataformas de comércio eletrônico e geravam códigos de postagem como se fossem comercializar produtos.

Os criminosos então revendiam esses códigos a comerciantes, que postavam mercadorias mais pesadas que as originais, o que significava um preço superior ao estabelecido. O grupo cobrava entre R$ 100 e R$ 150 pelo serviço.

Em seguida, pela diferença de preços do frete, os Correios cobravam o valor excedente das plataformas de comércio eletrônico. As empresas então, ao tentar repassar os valores para os falsos vendedores, descobriam que aqueles dados não existiam, tendo que, assim, arcar com os prejuízos.

Os integrantes das quadrilhas respondem pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa. Já os comerciantes que compraram os códigos de remessa podem responder por receptação.

A ação cumpriu mandados de prisão nas cidades de Mineiros (Goiás), Paulista (Pernambuco), Belo Horizonte, Campo Belo e Coronel Fabriciano (Minas Gerais), Salvador (Bahia) e Arroio do Sal (Rio Grande do Sul).