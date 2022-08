Caminhoneiro reage a assalto e é esfaqueado em Minas

Crime aconteceu em posto na Região Norte da cidade (foto: Reprodução/Google Street View) Depois de reagir a um roubo, um caminhoneiro foi vítima de tentativa de homicídio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele havia parado para descansar e foi ferido três vezes. O ladrão agressor fugiu e ainda é procurado.



O crime aconteceu no pátio de um posto de combustíveis, no Anel Viário Norte da cidade. A vítima parou no posto para descansar e fazer um lanche no estabelecimento.



Contudo, o caminhioneiro resistiu e tentou se desvencilhar do ladrão, que, na confusão, conseguiu ferir a vítima na perna, na mão e no abdômen. O bandido conseguiu pegar o celular e ainda fugir.



Outros motoristas e trabalhadores do posto viram o que se passava e chamaram os bombeiros. Não houve tempo de eles alcançarem o ladrão.



O caminhoneiro foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ele tem 43 anos e é da cidade de Centralina, no estado de Goiás.