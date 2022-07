Homem é morto esfaqueado por vizinho em Cambuquira

Assassinato aconteceu em Cambuquira (foto), e uma das facadas atingiu o pulmão da vítima (foto: Passeios.org/Divulgação)

Um homem de 28 anos foi morto a facadas, na manhã desta segunda-feira (11/7), em Cambuquira, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito do assassinato é um jovem de 19 anos, vizinho da vítima.