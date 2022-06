Pedreiro mata amigo a facadas após descobrir relacionamento com ex

Polícia prendeu pedreiro, suspeito do crime, em Mar de Espanha, na Zona da Mata (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um pedreiro, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar, em Mar de Espanha, na Zona da Mata Mineira, na tarde desta segunda-feira (27/6), suspeito de ter assassinado Robson Menegueli Mattos, de 39 anos, a facadas, no último domingo.

O crime aconteceu em Bicas, a 23 km do local onde o suspeito foi encontrado pela PM e preso em flagrante. O homem fugiu após cometer o assassinato.

De acordo com a Polícia Militar, o pedreiro invadiu a casa da ex-mulher na manhã de domingo. O homem estava desconfiado de que ela estava tendo relacionamento com Robson, que era amigo do agressor.

Após a invasão da residência, o pedreiro foi até o quarto e começou a agredir a mulher com socos e pontapés. Após bater na ex-companheira, o homem partiu para cima do amigo. Depois de brigarem, o pedreiro pegou uma faca e esfaqueou a vítima no peito. Robson morreu no local.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Durante a prisão, o pedreiro disse que ficou furioso ao saber que Robson estava se relacionando com a ex-esposa dele. Que, antes da invasão, perguntou sobre o suposto relacionamento e que o amigo havia negado.

No entanto, segundo a PM, o homem ouviu diversos barulhos vindos da casa da ex-companheira, que mora embaixo da residência da mãe do pedreiro. Após escutar o barulho ele desceu, pulou o portão e viu a mulher com Robson, momento que "teve um acesso de fúria", segundo registrado no Boletim de Ocorrência.

O pedreiro foi preso e encaminhado para a Delegacia de Juiz de Fora.