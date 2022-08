Cachorro é diagnosticado com varíola dos macacos em Minas

Vírus é transmitido pelo contato com feridas na pele de alguém infectado, além de compartilhamento de objetos e gotículas de saliva (foto: iStock/Imagem ilustrativa)

Um cachorro do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata, testou positivo para varíola dos macacos. Esse é o primeiro caso de um animal infectado pela doença no país. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na noite desta terça-feira (23/8).Por meio de nota, a autarquia informou que o animal é um filhote de cinco meses, que contraiu a doença de seu tutor. De acordo com a SES-MG, o cachorro começou a apresentar sintomas há dez dias, cerca de uma semana após o início dos sintomas de seu dono."O tutor foi orientado a manter o animal em isolamento e a adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local", informou a pasta. Ao cuidar do cachorro, o homem deve usar luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele, bem como fazer a desinfecção da área com água sanitária.Ainda de acordo com a SES, esse é o primeiro caso registrado de transmissão da doença do ser humano para animais. " Existem dois relatos no mundo, nos EUA (Estados Unidos da América) e França , em que a potencial transmissão de humano a animal está sendo estudada", destacou a nota.