Varíola dos Macacos: caso em cachorro é registrado na França

O cão é da raça galgo italiano (foto: Freepik/ Imagem Ilustrativa )

Foi registrado na França o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro. O caso do animal macho de quatro anos de idade, da raça galgo italiano, foi divulgado em um estudo da revista “The Lancet”.

De acordo com o periódico, os tutores do animal, um casal de homens - sexo que representa 95% das notificações de monkeypox - que não tinham uma relação monogâmica e dormiam com o cachorro na cama, também se infectaram com o vírus. Diante do caso, os pesquisadores suspeitam que a varíola dos macacos pode ser repassada de humanos para animais.





O cachorro infectado apresentava lesões na pele do dorso, abdômen e uma na região do ânus. O intervalo entre o aparecimento das lesões no pet e seus tutores foi de 12 dias.

O caso teve repercussão pois até o momento, apenas animais selvagens, como roedores e primatas, tinham sido identificados como vetores de transmissão do vírus da variola dos macacos.