Varíola dos Macacos: puérpera de Betim é a 1° mulher a se infectar em Minas

(foto: Freepik/Imagem ilustrativa)

Minas confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em mulheres. A paciente é uma puérpera, de 26 anos, que mora no Bairro Vila das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher buscou atendimento quando ainda estava grávida e, desde então, o caso é acompanhado pela secretaria de Saúde do município. Este é o terceiro registro de varíola dos macacos confirmado na cidade.



Na busca pelo atendimento, no dia 4 de agosto, a mulher reclamou de lesões na pele, mas disse que não teve contato com outras pessoas infectadas. Ao fazer o exame, ela testou positivo para a varíola dos macacos.

No último domingo (14/8), a mulher realizou o parto de forma natural. Um teste foi feito no bebê, mas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), ainda não há confirmação se a criança também está infectada pela doença. A mãe e o bebê estão isolados.

Casos em Betim

Em Betim, até o dia 15 de agosto, foram notificados 28 casos suspeitos de varíola dos macacos. Três foram confirmados, 12 estão sendo investigados e os 13 restantes são negativos.

Casos em Minas

Sobre a puérpera, a secretaria de Saúde de Betim destaca que não há risco de contaminação para outros pacientes no hospital. Os contatos próximos da mãe com familiares e amigos que ela teve contato também estão sendo monitorados.

De acordo com a SES-MG, até o dia 12 deste mês, último dia de atualização, Minas Gerais registrava 133 casos confirmados de varíola dos macacos. Outras 493 notificações estão em investigação e 238 casos foram descartados até o momento. Em BH, são 94 casos confirmados e a capital já registra a transmissão comunitária da doença.



Ainda segundo a secretaria, a única morte pela doença no estado ocorreu no último dia 28 de julho. A vítima foi um paciente de 41 anos, do sexo masculino, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas, que contraiu a varíola dos macacos e estava em acompanhamento hospitalar para monitoramento de outras condições clínicas graves.