Varíola dos macacos: bebê de 1 ano pode ter sido contaminado em Contagem

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a criança foi atendida no último domingo (31/7) no Centro Materno Infantil (CMI) “com lesões suspeitas de varíola”.

No Centro Materno Infantil (CMI) foi realizada uma coleta de sangue laboratorial, e o teste SWAB está agendado para esta terça-feira (2/8), na própria residência.

O governo de Minas notificou nesta segunda-feira (1/8) 14 novos casos de varíola dos macacos. Conforme boletim epidemiológico, que reúne dados coletados até meio-dia, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) contabiliza 63 infecções por monkeypox confirmadas por exames laboratoriais feitos na Fundação Ezequiel Dias (Funed).



Além disso, outros 107 casos foram descartados, 142 estão em investigação, e dois, classificados como provável infecção.

No Brasil

Até está segunda-feira, o Brasil registrou 1.369 casos confirmados da varíola dos macacos. Conforme o Ministério da Saúde, os três estados com maior número de infectados são: São Paulo (1.031), Rio de Janeiro (169) e Minas Gerais (63).





Também computam casos Distrito Federal (20), Paraná (21), Goiás (18), Bahia (11), Ceará (4), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Pernambuco (7), Tocantins (1) , Acre (1), Amazonas (1), Rio Grande do Sul (6), Mato Grosso do Sul (5), Amazonas (1) e Santa Catarina (7).

Conforme a SES-MG, os infectados são do sexo masculino, com idades que variam entre 21 e 55 anos, e “estão em boas condições clínicas”. Três pacientes estão hospitalizados “para cumprir isolamento”, segundo a secretaria.