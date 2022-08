Varíola dos macacos: Minas ultrapassa 100 casos confirmados de monkeypox

Vírus é transmitido pelo contato com feridas na pele de alguém infectado, além de compartilhamento de objetos e gotículas de saliva (foto: iStock/Imagem ilustrativa)

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou nesta segunda-feira (8/8) o balanço de casos de monkeypox no estado: 101 confirmados, 331 suspeitos e quatro prováveis.De acordo com a secretaria, 20 novos casos foram confirmados de sexta-feira (5/8) até hoje (8/8).

A única morte pela doença no estado ocorreu em julho e foi a primeira do Brasil. A vítima é um homem que morava em Belo Horizonte e estava internado em um hospital. Ele era natural de Pará de Minas, na Região Central do estado.Segundo o Ministério da Saúde, a vítima tinha 41 anos e baixa imunidade, fazendo tratamento para câncer. Um choque séptico, agravado pelo vírus, foi a causa da morte.

Segundo a SES, todos os pacientes da monkeypox no estado realizaram exames laboratoriais na Fundação Ezequiel Dias (Funed) e estão sendo monitorados pelas Secretarias Municipais. Todos são homens de 21 a 55 anos.



