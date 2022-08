Varíola dos macacos: Uberlândia quase dobra casos e só fica atrás de BH

Cidade tem 11 casos da doença confirmados (foto: Vinícius Lemos)

Uberlândia se tornou a segunda cidade no Estado de Minas Gerais com mais casos de varíola dos macacos confirmados. De acordo com último boletim epidemiológico, a cidade agora tem 11 confirmações. Belo Horizonte segue com o maior número de pacientes.



A quantidade de casos confirmados na cidade do interior quase dobrou, passando de seis para 11 registros entre os dois últimos boletins da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O município só perde para a capital do Estado, que tem 161 registros.



Do total dos pacientes de Uberlândia, apenas três cumpriram o período de isolamento de 21 dias. Sete fazem quarentena em casa. Um dos pacientes está hospitalizado, sem risco de morte.



Todos os casos da chamada monkeypox são de pessoas do sexo masculino, sendo a maioria com idade de 30 a 39 anos. A primeira confirmação na cidade aconteceu no dia 5 deste mês.

Varíola dos macacos em Minas

Em todo o Estado, há 203 confirmações da doença atestadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).



Até o momento, Minas Gerais teve um óbito em decorrência da varíola dos macacos. Trata-se de um homem, de 41 anos, que morava em Belo Horizonte e apresentava outras condições clínicas graves. Ele morreu em 28 de julho, depois de ficar internado no Hospital Eduardo de Menezes, referência no tratamento de doenças infecciosas.