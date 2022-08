Vídeo nas redes sociais mostra pancadaria entre jovens em shopping de Betim

Uma cena de pancadaria envolvendo pelo menos três jovens no Monte Carmo Shopping, em Betim, na Grande BH, começou a circular nas redes sociais nessa quarta-feira (10/8).

Jovens trocam agressões com socos e chutes na área externa do centro de compras

Quando a gravação começa, os jovens já estão se agredindo com socos e chutes na área externa do centro de compras, nas proximidades de alguns bares do local. Uma jovem, que filma a ação, comenta: “Você tá muito doido, mano!”.