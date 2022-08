Farmácias do interior de Minas sofrem tentativas de 'assalto pelo telefone'

Em Carmo do Rio Claro, duas tentativas de golpe numa mesma noite deixaram a PM em estado de alerta (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O golpe do assalto pelo telefone provocou pânico na noite dessa terça-feira (9/8) em duas farmácias localizadas no Bairro Jardim América, em Carmo do Rio Claro, Sudoeste de Minas.

Por volta das 20h, um funcionário de uma farmácia atendeu o telefone fixo da empresa. Era um homem se identificando como policial civil, querendo falar com o gerente. Como o profissional não estava, ele indagou sobre quem seria o responsável no momento, e o atendente falou que o homem poderia falar com ele mesmo.

O atendente continuou conversando com o homem, saiu da farmácia para verificar se tratava ou não de um trote, mas, para a sua surpresa, o homem disse que não estava lhe vendo do lado de fora. Foi quando o suspeito disse estar em outra farmácia, porém, do Centro da cidade.

Após algum tempo, outra farmácia recebeu uma ligação com as mesmas ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e orientou que os funcionários fiquem atentos com pessoas e veículos suspeitos no local.

Segundo as informações, os supostos assaltantes podem ter confundido as farmácias do Bairro Jardim América com as do Centro de Carmo.