BH não tem previsão de chuva durante a semana

Vista parcial dos bairros Floresta e Santa Tereza: Belo Horizonte terá manhã e noites frias esta semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mesmo após a rápida chuva de sábado (30/07), não há previsão de outras pancadas de chuva durante a semana em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o domingo (31/07) será de céu parcialmente nublado a claro, com temperaturas entre 13ºC e 26ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Campo das Vertentes, o domingo será de céu parcialmente nublado com névoa úmida. No Sul e Sudeste do estado, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados

Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana na capital mineira não deve ser muito diferente e as baixas temperaturas vão continuar na parte da manhã e à noite. Ao longo do dia, o sol aparece e a temperatura sobe.

Agosto deve começar com a temperatura mínima em 14°C e a máxima estimada para 26°C. O céu terá poucas nuvens durante o dia na segunda-feira (1º/08) e a umidade relativa do ar mínima em 40% na parte da tarde.

Na terça-feira (02/08), a temperatura fica entre 15°C e 27°C, com poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida na parte da manhã e início da noite. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 35%.

Com poucas nuvens no céu durante o dia, a temperatura mínima na quarta-feira (03/08) será de 14°C e, a máxima, de 26°C.

A quinta-feira (04/08) terá temperaturas entre 12°C e 25°C, com poucas nuvens no céu durante o dia. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 35% na parte da tarde.