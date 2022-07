Quatro pessoas são indiciadas por desvio de recursos públicos da saúde

O inquérito policial foi concluído pela PC de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo Mineiro, através da Unidade de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, concluiu as investigações referentes ao desvio de recursos públicos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande (Cisvalegran).

Segundo informações da PCMG, quatro pessoas foram indiciadas sob suspeita de tráfico de influência, peculato-desvio, associação criminosa para a prática de ilícitos penais e falsidade ideológica.

O inquérito foi instaurado por requisição do Ministério Público Estadual (MPE), que recebeu a denúncia da Sociedade Educacional Uberabense (SEU), entidade beneficente mantenedora da Uniube e Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU), depois que colaboradores contratados pela instituição teriam cometido o crime de tráfico de influência, em conluio com uma empresa particular da área da saúde, localizada no estado de São Paulo.



Com uma clínica particular de oftalmologia, representada pelos outros investigados, eles teriam concorrido para o desvio fraudulento de recursos públicos do Cisvalegran, contabilizando despesas que não correspondiam aos serviços realizados", explicou a PCMG.

Com uma clínica particular de oftalmologia, representada pelos outros investigados, eles teriam concorrido para o desvio fraudulento de recursos públicos do Cisvalegran, contabilizando despesas que não correspondiam aos serviços realizados”, explicou a PCMG.