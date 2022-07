Homem é indiciado por fazer quatro roubos em 20 minutos

Um homem de 28 anos, que estava em saída temporária da cadeia, realizou quatro assaltos em um intervalo de pouco mais de 20 minutos na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas. A Polícia Civil (PC) informou que ele cumpre pena por roubo e os novos casos ocorreram em fevereiro. Ele foi indiciado.

“Na época em que cometeu estes roubos, o investigado estava preso em outro processo, por roubo também. Ele estava gozando do benefício de saída temporária, dessa forma ele aproveitou para roubar todas as vítimas”, falou a delegada Mônica Paiva Brandi, em coletiva de imprensa.

A investigação revelou, ainda, que o dinheiro e os pertences roubados foram usados para quitar uma dívida que o investigado tinha com um colega de cela. A informação foi confirmada por este detento.

"Esse homem afirmou que o suspeito pagou para sua companheira o valor de R$ 1 mil, em dinheiro e celulares, durante a saída temporária", continuou a delegada.

Assaltos

Os crimes ocorreram em fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, o primeiro deles foi por volta das 15h30, em um PSF no Bairro Morada do Sol. O criminoso roubou celulares e documentos após abordar uma atendente.

Depois, às 15h44, ele foi até uma padaria, no bairro vizinho, Morada da Serra. No local, o criminoso abordou outras vítimas e fugiu levando o dinheiro do caixa e celulares.

Três minutos depois, às 15h47, o homem foi até uma mercearia no Morada do Parque e roubou dinheiro e celulares.

Por fim, às 16h, rendeu duas pessoas que andavam por uma rua do mesmo bairro e subtraiu dinheiro e celulares.

Segundo a delegada, os quatro inquéritos já foram remetidos à Justiça. O investigado foi indiciado por roubo qualificado pelo emprego de violência e pela reincidência dos crimes. Foi feito ainda o pedido de prisão preventiva dele.