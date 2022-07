Câmera de segurança de supermercado flagra roubo de malote com R$ 140 mil

Camera de segurança flagra assalto a funcionário de supermercado (foto: Imagens internet)

A câmera de segurança de uma loja filmou o momento em que o funcionário de um supermercado foi assaltado, na manhã da última segunda-feira (10/7), na cidade de Salinas, no Norte de Minas. Os assaltantes levaram o malote que o funcionário levava na mochila para depositar no banco. O malote continha R$ 99 mil em dinheiro e R$ 42 mil em cheque.As imagens revelaram que os bandidos chegaram em uma moto. O homem na garupa pulou rapidamente, derrubou a vítima, puxou a mochila, subiu novamente na moto e fugiu com o parceiro em alta velocidade.