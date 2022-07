Arraial de Belo Horizonte: veja as alterações no trânsito da cidade

BE

Quadrilha São Gererê se apresenta em salão da prefeitura em evento de lançamento do Arraial (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O Arraial de Belo Horizonte começa amanhã (29/7). A festa, que acontece nos próximos três fins de semana, provocará algumas alterações no entorno da Praça da Estação, Centro da capital, onde ocorrem os festejos. Veja as principais mudanças.









Já nesta sexta, entre as 17h e 1h30 de sábado (30/7), haverá o fechamento de uma faixa da Avenida dos Andradas, entre as ruas dos Carijós e Guaicurus no sentido Hospitais/Rodoviária.





Durante os sábados de evento, das 14h às 3h e, aos domingos, das 13h às 3h haverá as seguintes alterações:





Fechamento da Rua Aarão Reis, entre as ruas dos Caetés e dos Tupinambás, permitindo acesso ao terminal ferroviário

Fechamento da Avenida dos Andradas após a esquina da Rua dos Carijós até a Rua dos Tupinambás, sentido hospitais/Rodoviária

Fechamento, conforme a demanda de participantes, da Avenida dos Andradas após a esquina da Rua dos Guaicurus, sentido Rodoviária/hospitais

Desvios

A PBH instalará faixas nos arredores da Praça Central para informar os condutores a respeito dos desvios. Além disso, agentes da BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal trabalharão na orientação do trânsito durante os dias de festa.

Para quem segue no sentido Hospitais/Rodoviária pela Avenida dos Andradas, o desvio passa pela Rua dos Carijós (à esquerda), Rua Espírito Santo (à direita), Avenida do Contorno (à esquerda) e Viaduto Leste.





No sentido Rodoviária/Hospitais, o desvio segue pela Avenida do Contorno, Rua Rio de Janeiro (à direita), Rua dos Guaicurus (à direita), Rua São Paulo (à esquerda), Rua dos caetés (à esquerda), Rua da Bahia (à direita), Rua dos Tupinambás (à esquerda) e Avenida dos Andradas.





Estacionamento proibido

Veja os locais onde não será permitido estacionar nos dias de evento:

Viaduto da Floresta

Avenida do Contorno entre Viaduto da Floresta e Viaduto Leste (sentido anti-horário)

Avenida do Contorno entre rua São Paulo e avenida dos Andradas (sentido horário)

Rua dos Caetés entre avenida Afonso Pena e rua Aarão Reis

Rua dos Tupinambás entre avenida Amazonas e rua Aarão Reis

Rua dos Carijós entre avenida dos Andradas e rua da Bahia

Viaduto Santa Tereza

Rua Espírito Santo entre avenida Afonso Pena e avenida do Contorno

Avenida Amazonas entre rua da Bahia e rua Espírito Santo

Avenida Amazonas entre rua Espírito Santo e avenida Afonso Pena (ambos os sentidos);

Rua Aarão Reis entre Viadutos da Floresta e Santa Tereza

Avenida Assis Chateaubriand entre rua Aarão Reis e avenida dos Andradas, ambos os sentidos (Serraria Souza Pinto)





Transporte

Ônibus

Mais de 40 linhas de ônibus da capital terão o itinerário alterado durante os dias de evento. No interior dos coletivos e nos pontos desativados haverá cartazes com informações sobre as mudanças.





As linhas afetadas são: 105, 1505, 1505R, 3302A, 3302B, 4031, 4405, 4501, 4801A, 5502C, 5503A, 5503B, 5506A, 8001A, 8106, 8107, 8102, 8108, 82, 8207, 8501, 9030, 9103, 9105, 9106, 9201, 9205, 9204, 9205, 9208, 9404, 9407, 9408, 9411, 9502, 9503, 9801, 9805, 9801, 9803 e SC01A, SC04B.





Táxi

Pontos de táxi nas proximidades:

Rua da Bahia entre rua dos Tupinambás e rua dos Carijós (em frente ao Posto Ipiranga)

Rua dos Tupinambás entre avenida Amazonas e rua da Bahia

Avenida Afonso Pena com avenida Amazonas, ambos os sentidos (Praça Sete)

Avenida dos Andradas entre rua dos Guaicurus e Viaduto da Floresta (ponto provisório)

Rua Espírito Santo entre rua dos Caetés e avenida Santos Dumont

Rua Aarão Reis entre rua dos Caetés e rua dos Tupinambás





Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgou um novo quadro de horários para atender ao primeiro fim de semana do Arraial de Belo Horizonte.





Na sexta-feira e no sábado, o metrô opera das 5h15 da manhã até 1h30 da madrugada. No domingo, os trens funcionam das 5h15 da manhã até 00h30.