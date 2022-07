Arraial de Belô: confira a programação e os horários especiais do metrô

O intervalo entre as viagens do metrô a partir das 23h será de 25 minutos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Companhia de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela administração do metrô de Belo Horizonte, ampliou os horários de funcionamento da Estação Central para atender o Arraial de Belô, competição de quadrilhas que acontece nos dias 29 a 31 de julho, 6 e 7, 13 e 14 de agosto.

A CBTU informou os horários dos primeiros dias. Na sexta-feira (29/7) e no sábado (30/7), o metrô vai funciona das 5h15 da manhã até a 1h30 da madrugada. No dominf (31/7), das 5h15 da manhã até 00h30.A partir das 23h, o intervalo entre os trens será de 25 minutos. O restante das estações estará aberto até esse mesmo horário, porém, apenas para desembarque.

Caso o evento seja encerrado antes, a estação pode ser fechada antes do horário estabelecido. O acesso ao metrô pela rua Sapucaí fechará às 23h normalmente.

A administração do metrô alerta aos passageiros que comprem os bilhetes com antecedência e evitem filas, pois, após as 23h, a bilheteria venderá apenas bilhetes unitários, sem venda de cartões ou créditos. O bilhete unitário custa R$ 4,50.

O uso de máscaras cobrindo nariz e boca continua obrigatório dentro do transporte coletivo e nas estações de embarque e desembarque.

Arraial de Belô

O Concurso Nacional de Quadrilhas traz dançarinos de quadrilha de 18 estados do Brasil para o 43º Arraial de Belo Horizonte.



Neste fim de semana, de 29 a 31 de julho, haverá apresentações de 24 quadrilhas do Grupo de Acesso do Concurso Municipal. Já nos dias 6 e 7 de agosto, entram em cena 14 quadrilhas do Grupo Especial.



Para avaliar as apresentações, a comissão julgadora levará em conta os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.

As quadrilhas vencedoras do Concurso Municipal receberão troféus e também as seguintes premiações, de acordo com a sua classificação:

Grupo Especial

1° lugar – R$ 14 mil

2° lugar – R$ 12 mil

3° lugar – R$ 10 mil

4° lugar – R$ 8 mil

Grupo de Acesso

1° lugar – R$ 12 mil

2° lugar – R$ 10 mil

3° lugar – R$ 8 mil

4° lugar – R$ 6 mil

5° lugar – R$ 5 mil

Programação

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) divulgou a programação do Arraial de Belô, confira:

Sexta, 29 de julho

18h: Abertura do evento

20h: Quadrilha Jilô com Mel

20h35: Quadrilha Pindura Saia

21h10: Quadrilha Arraial do Tadeu

21h45: Quadrilha Sem Nome

22h20: Quadrilha Brejo Grande

Show:

19h: Sérgio Saraiva (*tablado)

23h: Raquel Lídia

Sábado, 30 de julho

14h: Abertura do evento

17h30: Quadrilha Sangê De Minas

18h05: Quadrilha Me Larga Cumade

18h40: Quadrilha Fulô De Larangeira

19h15: Quadrilha Fogo Na Perna

19h50: Quadrilha Paixão Junina

20h25: Quadrilha Flor De Chita

21h00: Quadrilha São João De Minas

21h35: Quadrilha Nega Biruta

22h10: Quadrilha Sol Nascente

22h45: Quadrilha Arrasta Pé Mineiro

Show:

23h30: Leandro & Romário

Domingo, 31 de julho

14h: Abertura do Evento

16h30: Quadrilha Pé Roxo

17h05: Quadrilha Pé Na Brasa

17h40: Quadrilha Bela Flor

18h15: Quadrilha Vaca Loka

18h50: Quadrilha Explosão Junina

19h25: Quadrilha Renascer Junino

20h: Quadrilha Luar Do Sertão

20h35: Quadrilha Casa Do Chapéu

21h10: Quadrilha Pé Rachado



Show:

22h: Show Lauanda Prado

Sábado, 6 de agosto

13h: Abertura do Evento

19h: Quadrilha Formigueiro Quente

19h40: Quadrilha Arriba Saia

20h20: Quadrilha São Mateus

21h: Quadrilha Balancê

21h40: Quadrilha Forró De Minas

22h20: Quadrilha Fogo De Palha

23h: Quadrilha São Gererê

Show:

23h30 Léo Magalhães

Domingo, 7 de agosto

13h: Abertura do Evento

17h40: Quadrilha Nova Geração

18h20: Quadrilha Trem D' Minas

19h: Quadrilha Chic Chic

19h40: Quadrilha Pé De Serra

20h20: Quadrilha Milho Verde

21h: Quadrilha Feijão Queimado

21h40: Quadrilha Pipoca Doce



Show:

22h30: Rionegro & Solimões

Sábado, 13 de agosto

Nathan Santos (horário a confirmar)

Domingo, 14 de agosto

22h: Especial Sesc Minas ao Luar

Horário normal

O horário normal do metrô vai das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h, e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos. O horário de pico da manhã é de 6h às 8h30 e o da tarde de 16h30 às 19h.