Polícia Federal mineira prende, em Confins, irmãos foragidos nos EUA

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Polícia Federal prendeu na sexta-feira (22/7) no Aeroporto de Confins dois homens condenados pelos crimes de roubo e latrocínio. Os irmãos foragidos, um com 32 e outro com 28 anos, foram detidos nos Estados Unidos pela autoridade de Imigração americana (U.S. Immigration and Customs Enforcement).A dupla deixou o Brasil em julho de 2017 rumo aos Estados Unidos. Após investigação, a representação regional da Interpol em Minas Gerais conseguiu localizar os foragidos. Após contato com a autoridade de Imigração dos EUA, os irmãos foram presos em território americano.Os mandados de busca internacionais foram emitidos em agosto de 2020 pela representação regional da Interpol em Minas Gerais a pedido do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mantena, no Vale do Rio Doce.Os irmãos, um condenado a 36 e outro a 6 anos de reclusão, cometeram uma série de roubos utilizando uma motocicleta e armas de fogo. Em uma dessas ações, eles mataram um adolescente para roubar um aparelho celular.

Outra prisão



Um terceiro brasileiro vindo no mesmo voo com deportados dos Estados Unidos foi preso pela Polícia Federal, com mandado expedido também pela Vara Criminal da Comarca de Mantena. O homem de 32 anos foi condenado por crime de roubo. Após submetidos ao exame de corpo de delito, os três condenados foram conduzidos para Penitenciária Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.