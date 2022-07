Homem que esquartejou mulher é condenado a 33 anos de cadeia

Réus foram julgados ontem no Fórum de Ouro Fino: autor foi condenado a 33 anos de prisão (foto: TJMG/Reprodução)

O autor do feminicídio de Verena Sebastiana Aruarte da Silva, de 34 anos, encontrada morta esquartejada em tambores em uma lagoa no Córrego da Gralha, zona rural de Ouro Fino, no Sul de Minas, em 2019, foi condenado nessa quarta-feira (20/7).



O corpo de Verena foi encontrado esquartejado 15 dias depois de seu desaparecimento. Ela foi morta a golpes de facão após uma discussão com o companheiro.



De acordo com a decisão do júri, Marcelo foi condenado por todos os crimes que estavam na denúncia: homicídio qualificado, corrupção de menores, identidade falsa e ocultação de cadáver. A pena é de 33 anos, em regime inicialmente fechado.



Ele confessou ser o autor do crime e estava preso preventivamente. A defesa já apresentou apelação e vai recorrer da sentença.



Clebio, conforme os jurados, foi absolvido com o argumento de falta de autoria. O argumento foi aceito durante o julgamento. Ele foi julgado como coautor, sendo acusado de ter guiado o motorista para levar o corpo até a lagoa em tambores.



Os jovens que participaram da ação do crime, atualmente maiores de idade, também prestaram esclarecimentos no júri. Eles contaram uma versão diferente da apresentada por Marcelo e disseram que auxiliaram apenas na limpeza do local.

O juiz Roberto Troster Rodrigues Alves foi o responsável pela sessão. O promotor do caso é Luiz Augusto Belloti.