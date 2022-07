Emergência em Confins: avião da Azul passou por manutenção semana passada

Voo que tinha como destino Guanambi, na Bahia, ficou no ar por 1h26 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

A aeronave da Azul Linhas Aéreas que teve problemas técnicos no Aeroporto Internacional de Confins nesta quarta-feira (20/7) estava em manutenção na semana passada, em outro terminal da região Metropolitana de Belo Horizonte.

O modelo ATR 72, utilizado pela empresa no voo AD4136, chegou no hangar de manutenção da Azul no Aeroporto da Pampulha na última quinta-feira (14/7) às 10h44 e deixou o local no sábado (16/7) às 18h47.

Questionada pelosobre a relação entre os fatos, a companhia afirmou que o procedimento é comum e não entrou em detalhes sobre problemas técnicos

O voo que tinha como destino Guanambi, na Bahia, ficou no ar por 1h26 e retornou a Confins após fazer manobras circulares para consumir o combustível. Segundo a Azul, o piloto fez um pedido de prioridade de pouso.