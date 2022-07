Emergência em Confins: veja a rota realizada para consumir combustível

O voo 4136, da Azul Linhas Aéreas, solicitou retorno ao Aeroporto de Confins 38 minutos depois da decolagem no início da tarde desta quarta-feira (20/7). Após detectar falha no trem de pouso, o piloto realizou manobras para consumir combustível e reduzir o peso da aeronave antes de voltar ao ponto de partida da viagem que iria até Guanambi- BA. O avião fez uma série de movimentos circulares sobre Araçaí e Funilândia, Região Central de Minas.

A aeronave saiu de Confins às 13h17 e, às 13h55, o piloto fez contato com a torre de controle do aeroporto solicitando retorno . Como havia decolado há pouco tempo, o avião estava com o tanque de combustível cheio e precisava eliminar peso para conseguir realizar um pouso emergencial.