Emergência em Confins: aeroporto e Azul confirmam problemas técnicos em voo

A companhia Azul Linhas Aéreas confirmou ter tido problemas técnicos nesta quarta-feira (20/7) em um voo que decolou do Aeroporto Internacional de Confins, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e precisou retornar ao local, cerca de uma hora e meia depois.

"Devido a problemas técnicos na aeronave, o voo AD4136 (Confins-Guanambi) precisou retornar ao aeroporto de origem. A companhia ressalta que prestou toda a assistência necessária, conforme previsto na resolução 400 da Anac", declarou.

A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Confins, BH Airport, disse que o avião retornou ao terminal após uma hora e 26 minutos de voo.

"Todos os procedimentos de segurança foram adotados no Aeroporto para atendimento ao chamado de emergência, com apoio do Corpo de Bombeiros do Aeroporto, Militar e Polícia Militar", prosseguiu.

De acordo com a empresa, o voo AD4136 decolou às 13h17 com destino a Guanambi, na Bahia. Às 13h55, o pioloto solicitou retorno ao terminal, e a aeronave pousou às 14h43.

"A pista de pouso e decolagem ficou impraticável por 18 minutos e foi liberada às 14h48. Até 14h50, nenhum voo foi impactado", revelou a BH Aiport.

Prioridade de pouso

À torre de controle de Confins, o piloto da aeronave informou o código “Pan-Pan”, que é um pedido de prioridade de pouso, mas sem risco imediato ao veículo ou à vida dos tripulantes.