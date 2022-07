Ladrões furtam mais de R$ 50 mil em cafeteria

Cofre do escritório do estabelecimento foi arrombado (foto: Reprodução/Onda Poços)

Uma cafeteria foi furtada no Centro de Poços de Caldas, Região Sul de Minas. Os criminosos levaram mais de R$ 50 mil, de acordo com a Polícia Militar (PM). O proprietário relatou que os alarmes do estabelecimento não funcionaram no momento do arrombamento do cofre.