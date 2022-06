Escola fica dois dias sem aulas por furto de fiação, em João Monlevade

Casos de roubos de cabos de energia têm sido comuns na região (foto: Google Maps)

Os alunos, professores e servidores da Escola Estadual Dr. Geraldo Parreira, localizada no bairro Vila Tanque, em João Monlevade, Região Central de Minas Gerais, passaram por dois dias de transtorno nesta semana. As aulas na escola foram canceladas na segunda-feira (13/6) e na terça-feira (14/6) por causa do furto de cabos de energia elétrica do prédio.