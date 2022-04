Centro de Saúde fica sem energia após novo furto de cabos em Belo Horizonte

Centro de Saúde amanheceu sem energia nesta quinta-feira (28/04) (foto: Google Street View)

Os ladrões de cabos de energia não dão trégua e continuam prejudicando a população. Dessa vez, criminosos levaram os fios de um Centro de Saúde Padre Joaquim Maia, na Liberdade, durante a madrugada de quinta-feira (28/04).

Por causa do furto, consultas e exames que dependem de energia elétrica estão sendo reagendados. Apesar disso, a unidade está funcionando normalmente, segundo a Secretaria de Saúde

A vacinação contra a COVID-19 também está acontecendo normalmente no local, já que as doses estavam armazenadas em um local específico. Porém, quem busca o centro de saúde para receber as vacinas de rotina estão sendo encaminhados a outras unidades de saúde da regional.

A Secretaria de Saúde também informou que a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram imediatamente acionadas para verificar o ocorrido.

“É importante lembrar que as unidades de saúde são monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), por meio da instalação de câmeras. Os locais são monitorados 7 dias por semana, 24 horas por dia”.

Ainda não se sabe quando a energia será restabelecida na unidade.